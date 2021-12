Omicron spaventa Orbán: l’Ungheria torna a chiedere i vaccini all’Ue dopo aver lasciato il piano a maggio (Di martedì 21 dicembre 2021) Viktor Orbán ci ripensa. Nella conferenza stampa di oggi, 21 dicembre, il primo ministro ungherese ha annunciato che l’Ungheria rientrerà nel piano di rifornimento europeo per i vaccini per contrastare la diffusione della nuova variante del Coronavirus, l’Omicron. Orbán ha dunque ordinato 9,5 milioni di dosi di Pfizer. Il cambio di rotta è arrivato dopo che lo scorso maggio il governo ungherese aveva annunciato di non volere più vaccini dall’Unione europea e che si sarebbe sfilato completamente dal piano perché in grado di provvedere da solo alla vaccinazione dei cittadini. Inoltre, Orbán aveva dichiarato che il prezzo deciso dalla casa farmaceutica Pfizer era «eccessivo». L’ufficialità è arrivata ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Viktorci ripensa. Nella conferenza stampa di oggi, 21 dicembre, il primo ministro ungherese ha annunciato cherientrerà neldi rifornimento europeo per iper contrastare la diffusione della nuova variante del Coronavirus, l’ha dunque ordinato 9,5 milioni di dosi di Pfizer. Il cambio di rotta è arrivatoche lo scorsoil governo ungherese aveva annunciato di non volere piùdall’Unione europea e che si sarebbe sfilato completamente dalperché in grado di provvedere da solo alla vaccinazione dei cittadini. Inoltre,aveva dichiarato che il prezzo deciso dalla casa farmaceutica Pfizer era «eccessivo». L’ufficialità è arrivata ...

