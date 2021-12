Omicron, giovane si contagia dopo festa con 4 amici a Roma, D'Amato: «Possibile primo caso autoctono» (Di martedì 21 dicembre 2021) Allarme dell'assessore regionale Alessio D'Amato, che informa di «aver ricevuto dal Seresmi-Spallanzani (servizio regionale sorveglianza e controllo delle malattie infettive) la... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 21 dicembre 2021) Allarme dell'assessore regionale Alessio D', che informa di «aver ricevuto dal Seresmi-Spallanzani (servizio regionale sorveglianza e controllo delle malattie infettive) la...

