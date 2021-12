Omicron, giovane si contagia dopo festa con 4 amici a Roma, D'Amato: «Possibile primo caso autoctono» (Di martedì 21 dicembre 2021) giovane, vaccinato e asintomatico: è il primo caso autoctono di variante Omicron nel Lazio, ovvero un caso di contagio avvenuto senza contatti all'estero o con persone provenienti... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 dicembre 2021), vaccinato e asintomatico: è ildi variantenel Lazio, ovvero undi contagio avvenuto senza contatti all'estero o con persone provenienti...

Advertising

happyproudpuppy : RT @GiovaQuez: Altro caso #Omicron autoctono. D’Amato (Lazio): “Sembra non emergono contatti con persone provenienti da altri Paesi. Il paz… - happyproudhuman : RT @GiovaQuez: Altro caso #Omicron autoctono. D’Amato (Lazio): “Sembra non emergono contatti con persone provenienti da altri Paesi. Il paz… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Omicron, giovane si contagia dopo festa a #Roma. Vaccinato e asintomatico, il ragazzo potrebbe essere il primo caso di va… - momentosera : #Omicron, giovane si contagia dopo festa a #Roma. Vaccinato e asintomatico, il ragazzo potrebbe essere il primo cas… - AndreaZeoli : RT @GiovaQuez: Altro caso #Omicron autoctono. D’Amato (Lazio): “Sembra non emergono contatti con persone provenienti da altri Paesi. Il paz… -