Omicidio Piscitelli | il gip | «Ucciso da killer professionista»

«È acclarato che Calderon svolga la funzione di killer in maniera per così dire professionale». Lo scrive il gip di Roma nell'ordinanza con cui ha convalidato il fermo di Raul Esteban Calderon, accusato di essere il killer di di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, il capo ultras della Lazio Ucciso a Roma nell'agosto del 2019.

