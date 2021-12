Omicidio Diabolik: ordinanza, presunto killer incastrato da benda su tatuaggio (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - A tradire il presunto killer di Diabolik è stato anche il tatuaggio sul polpaccio, coperto da una fasciatura durante i momenti dell'Omicidio. “Un rilevante elemento per l'identificazione del sicario è la presenza di una fasciatura atta a coprire il polpaccio destro. Grazie ai filmati eseguiti dalla polizia giudiziaria il settembre 2019 si evidenziava che sulla gamba destra di Calderon comparivano due tatuaggi” si legge nell'ordinanza di convalida del fermo del gip. “Sulla base di quanto rilevato durante il servizio è doveroso evidenziare che dalle immagini del video che ha documentato le fasi dell'Omicidio di Piscitelli è emerso che il suo killer indossava una bandana verde, che copriva la capigliatura e una vistosa fascia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - A tradire ildiè stato anche ilsul polpaccio, coperto da una fasciatura durante i momenti dell'. “Un rilevante elemento per l'identificazione del sicario è la presenza di una fasciatura atta a coprire il polpaccio destro. Grazie ai filmati eseguiti dalla polizia giudiziaria il settembre 2019 si evidenziava che sulla gamba destra di Calderon comparivano due tatuaggi” si legge nell'di convalida del fermo del gip. “Sulla base di quanto rilevato durante il servizio è doveroso evidenziare che dalle immagini del video che ha documentato le fasi dell'di Piscitelli è emerso che il suoindossava una bandana verde, che copriva la capigliatura e una vistosa fascia ...

