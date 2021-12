Olimpiadi Pechino 2022, Rai e Discovery trovano l’accordo (anche per RaiPlay) (Di martedì 21 dicembre 2021) Rai e Discovery hanno siglato un accordo che consente alla Tv di Stato di trasmettere in chiaro 100 ore di diretta delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. La partnership include anche 200 ore di live dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 e la diretta streaming su RaiPlay. Per conoscere la copertura televisiva e streaming completa, ti invitiamo alla lettura del nostro approfondimento su dove vedere le Olimpiadi invernali di Pechino. Olimpiadi invernali Pechino 2022 sulla Rai: arriva la fumata bianca Fino a poche settimane fa si temeva la rottura definitiva tra Viale Mazzini e la media company statunitense, con il rischio concreto che le imminenti Olimpiadi invernali non ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 dicembre 2021) Rai ehanno siglato un accordo che consente alla Tv di Stato di trasmettere in chiaro 100 ore di diretta delleinvernali di. La partnership include200 ore di live dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024 e la diretta streaming su. Per conoscere la copertura televisiva e streaming completa, ti invitiamo alla lettura del nostro approfondimento su dove vedere leinvernali diinvernalisulla Rai: arriva la fumata bianca Fino a poche settimane fa si temeva la rottura definitiva tra Viale Mazzini e la media company statunitense, con il rischio concreto che le imminentiinvernali non ...

