Oggi 30 798 casi e 153 morti per Covid | il tasso positività scende al 3 | 6%

AGI - Si impenna la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati martedì 21 dicembre sono 30.798 (16.213): era dal 21 novembre 2020, esattamente 13 mesi fa, che non si superava quota 30mila. Con anche però il boom dei tamponi: 851.865, 514mila più di 24 ore fa, tanto che il tasso di positività scende dal 4,8% al 3,6%. In aumento i decessi, 153 (nelle ultime 24 ore 137), il dato più alto finora di questa quarta ondata. Le vittime totali sono 135.931. Prosegue anche la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 25 in più con 96 ingressi del giorno, e tornano a superare quota mille, 1.012 in tutto, come non succedeva dal 31 maggio scorso, mentre i ricoveri ordinari sono 280 in più, 8.381 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

