Obbligo vaccinale, vale anche per il personale in malattia? Info e perplessità dai sindacati (Di martedì 21 dicembre 2021) Obbligo vaccinale per il personale della scuola: entrato in vigore lo scorso 15 dicembre in base al DL 172/2021, continua a far discutere. Dopo tre note di chiarimenti da parte del Ministero rimangono dei margini di incertezza sulle modalità applicative per il personale in malattia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 dicembre 2021)per ildella scuola: entrato in vigore lo scorso 15 dicembre in base al DL 172/2021, continua a far discutere. Dopo tre note di chiarimenti da parte del Ministero rimangono dei margini di incertezza sulle modalità applicative per ilin. L'articolo .

