Obbligo vaccinale docenti e ATA scuola, deroga vale per congedo parentale ma deve coprire anche i giorni di vacanza (Di martedì 21 dicembre 2021) Obbligo vaccinale per il personale della scuola: introdotto dal DL 172/2021, attualmente all'esame del Parlamento per la trasformazione in Legge. Con nota del 17 dicembre 2021 il Ministero ha reso il parere secondo il quale l'Obbligo vale anche per il personale assente per giustificati motivi, tranne alcuni casi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 dicembre 2021)per il personale della: introdotto dal DL 172/2021, attualmente all'esame del Parlamento per la trasformazione in Legge. Con nota del 17 dicembre 2021 il Ministero ha reso il parere secondo il quale l'per il personale assente per giustificati motivi, tranne alcuni casi. L'articolo .

