Nuovo stadio San Siro, Milan e Inter scelgono la "Cattedrale": vince il progetto di Populous. I comitati pro-Meazza presentano ricorso al Tar (Di martedì 21 dicembre 2021) Lo stadio Meazza resterà in piedi almeno fino alle Olimpiadi invernali del 2026, ma intanto Milan e Inter hanno già scelto il suo successore: la Cattedrale. Il concept presentato dallo studio Populous è risultato essere il progetto prescelto dai due club per il Nuovo impianto a San Siro. "Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del Nuovo stadio di Milano", si legge in un comunicato congiunto. L'annuncio del progetto vincitore, che ha battuto la concorrenza degli Anelli di Manica-Cmr e Sportium, arriva contestualmente alla conferma da parte dei comitati Coordinamento San ...

