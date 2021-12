Nuovo stadio San Siro, Milan e Inter scelgono la ‘Cattedrale’ (Di martedì 21 dicembre 2021) Ac Milan e Fc Internazionale Milano hanno scelto il progetto presentato dallo studio Populous, noto come ‘la Cattedrale’, per il Nuovo stadio di Milano. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del Nuovo stadio di San Siro, si spiega dalle due squadre. La delibera di pubblico Interesse emanata dal Comune di Milano lo scorso mese di novembre prevede, oltre alla costruzione del Nuovo stadio, la riconfigurazione dell’area dove attualmente sorge il Meazza, attraverso la creazione nella zona di San Siro di un distretto per lo sport e il tempo libero, con un Nuovo parco ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Ace Fcnazionaleo hanno scelto il progetto presentato dallo studio Populous, noto come ‘la Cattedrale’, per ildio. Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione deldi San, si spiega dalle due squadre. La delibera di pubblicoesse emanata dal Comune dio lo scorso mese di novembre prevede, oltre alla costruzione del, la riconfigurazione dell’area dove attualmente sorge il Meazza, attraverso la creazione nella zona di Sandi un distretto per lo sport e il tempo libero, con unparco ...

Advertising

acmilan : Official Statement: A new stadium for Milano ?? - Inter : ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto… - PietroMazzara : A breve l’ufficialità, ma “La Cattedrale” sarà il progetto scelto da #Milan e #Inter per il “Nuovo stadio di Milano… - TonyMarti : San Siro, il nuovo stadio. - lovemyMatherAn1 : RT @acmilan: Official Statement: A new stadium for Milano ?? -