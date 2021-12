Nuovo stadio Milan, Scaroni: «Sarà l’impianto più bello del mondo» (Di martedì 21 dicembre 2021) Le dichiarazioni di Paolo Scaroni, presidente del Milan, dopo la scelta sul progetto per il Nuovo stadio di Milano Inter e Milan hanno scelto ‘La Cattedrale’ di Popolous per il progetto del Nuovo stadio di Milano: le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni: «Il Nuovo San Siro Sarà lo stadio più bello del mondo contraddistinto da una forte identità e riconoscibilità. Uno stadio attrattivo, accessibile e sostenibile che rappresenterà una nuova icona per la città di Milano e consentirà di supportare lo sviluppo dei due club rafforzandone la competitività a livello ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Le dichiarazioni di Paolo, presidente del, dopo la scelta sul progetto per ildio Inter ehanno scelto ‘La Cattedrale’ di Popolous per il progetto deldio: le parole del presidente del, Paolo: «IlSan Sirolopiùdelcontraddistinto da una forte identità e riconoscibilità. Unoattrattivo, accessibile e sostenibile che rappresenterà una nuova icona per la città dio e consentirà di supportare lo sviluppo dei due club rafforzandone la competitività a livello ...

