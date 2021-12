Nuovo stadio Inter Milan | c’è il sì al progetto Populous | obiettivo 2027

(Di martedì 21 dicembre 2021) Saràil vincitore delper ildi: l’è di giocare la prima partita nelSiamo ormai alle battute finali:o avrà una nuova Cattedrale.sono pronte a ufficializzare ilvincitore per ilentro Natale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che racconta come sarà ildila nuova casa dei due club: «Si discute e si discuterà ancora tanto sul futuro del Meazza, che al momento dovrebbe essere parzialmente demolito dopo i Giochi olimpici invernali del 2026 (qui si farà la cerimonia di apertura) e riconvertito in ...

ASCOLTA Sarà Populous il vincitore del progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan: l'obiettivo è di giocare la prima partita nel 2027 Siamo ormai alle battute finali: Milano avrà una nuova Cattedrale. Inter e Milan sono pronte a ufficializzare il vincitore del progetto per il nuovo stadio entro Natale.