Nuovo stadio Inter, Antonello: «Progetto d'eccellenza per sport e intrattenimento»

Le dichiarazioni di Alessandro Antonello, Ad Corporate dell'Inter, dopo la scelta sul Progetto per il Nuovo stadio di Milano

Inter e Milan hanno scelto 'La Cattedrale' di Popolous per il Progetto del Nuovo stadio di Milano: le parole dell'Ad Corporate, Alessandro Antonello, sul sito nerazzurro. «Il Nuovo stadio di Milano sorgerà al centro di un'area modernissima, verde e vivibile 365 giorni l'anno. La nascita di un distretto per lo sport e il tempo libero con un Nuovo parco da 50 mila metri quadri di verde, consentirà al quartiere di San Siro di diventare una destinazione di eccellenza per lo sport e ...

Inter : ??? | STADIO Il concept presentato dallo studio Populous, noto come 'la Cattedrale', è risultato essere il progetto… - acmilan : Official Statement: A new stadium for Milano ?? - PietroMazzara : A breve l’ufficialità, ma “La Cattedrale” sarà il progetto scelto da #Milan e #Inter per il “Nuovo stadio di Milano… - mantegazziani : Che strano, a volte, il destino! Sappiamo del nuovo stadio lo stesso giorno in cui ci radiano dalla Serie A per plusvalenze! - Misezbatam039 : RT @acmilan: Official Statement: A new stadium for Milano ?? -