Nuovo decreto 23 dicembre 2021: cosa cambia per Green Pass, tamponi e vaccino Covid (Di martedì 21 dicembre 2021) Nuovo decreto 23 dicembre 2021, novità in arrivo per Green Pass, tamponi e vaccino Covid. Ultime ore di riflessione da parte del Governo per approntare le modifiche al già ribattezzato decreto Natale, ovvero le ulteriori limitazioni da predisporre per contenere la ripresa della diffusione del Covid. Ripresa che, è bene sottolinearlo, è ancora contenuta e a livelli nettamente migliori rispetto all’anno scorso. Basta pensare che, ad oggi, ci sono solo alcune regioni in zona gialla mentre quasi tutte sono ancora in quella bianca. Nuovo decreto 23 dicembre 2021: cosa cambia per il Green ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 dicembre 2021)23, novità in arrivo per. Ultime ore di riflessione da parte del Governo per approntare le modifiche al già ribattezzatoNatale, ovvero le ulteriori limitazioni da predisporre per contenere la ripresa della diffusione del. Ripresa che, è bene sottolinearlo, è ancora contenuta e a livelli nettamente migliori rispetto all’anno scorso. Basta pensare che, ad oggi, ci sono solo alcune regioni in zona gialla mentre quasi tutte sono ancora in quella bianca.23per il...

Advertising

CorriereCitta : Nuovo decreto 23 dicembre 2021: cosa cambia per Green Pass, tamponi e vaccino Covid - RistorazioneMag : Il nuovo decreto Anti-Covid che segna il ritorno del #Buffet - #DecretoAnticovid #DecretoCovid #Hotel… - MuredduGiovanni : RT @LaVeritaWeb: Stretta sui cittadini nel nuovo decreto. Nei frequenti casi di errori di consegna da parte dell’Agenzia delle entrate, non… - PaolaPiaGalasso : @msrossella_ Per ora è così, non so se d'ora in poi, con il nuovo decreto in procinto di approvazione, sarà richies… - DiEmergenza : NUOVO DECRETO: l'Emilia Romagna diventa zona camoscio. -