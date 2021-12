Nuovo boom per Blanca che affossa il GF VIP con quasi il doppio degli ascolti (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ sicuramente la serie rivelazione di questo autunno 2021 per Rai 1. E’ una serie che incolla quasi 6 milioni di spettatori davanti alla tv, tra le più viste di questi mesi. Parliamo di Blanca, con la bravissima Maria Chiara Giannetta in un ruolo molto particolare che ci ha mostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, tutta la bravura di questa attrice accolta con un po’ di diffidenza, quando è arrivata a Spoleto per affiancare Don Matteo nel suo ruolo da Capitana e che invece pian pian ha conquistato il cuore di tutti i telespettatori. Tra l’altro, per l’attrice, non solo il ruolo di Blanca, una assistente della polizia non vedente, ma anche un altro delicatissimo ruolo nella fiction di Canale 5 Buongiorno Mamma, dove interpretava una donna in coma. Pazzesca la Giannetta che in questa serie Rai, è affiancata da attori altrettanto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ sicuramente la serie rivelazione di questo autunno 2021 per Rai 1. E’ una serie che incolla6 milioni di spettatori davanti alla tv, tra le più viste di questi mesi. Parliamo di, con la bravissima Maria Chiara Giannetta in un ruolo molto particolare che ci ha mostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, tutta la bravura di questa attrice accolta con un po’ di diffidenza, quando è arrivata a Spoleto per affiancare Don Matteo nel suo ruolo da Capitana e che invece pian pian ha conquistato il cuore di tutti i telespettatori. Tra l’altro, per l’attrice, non solo il ruolo di, una assistente della polizia non vedente, ma anche un altro delicatissimo ruolo nella fiction di Canale 5 Buongiorno Mamma, dove interpretava una donna in coma. Pazzesca la Giannetta che in questa serie Rai, è affiancata da attori altrettanto ...

