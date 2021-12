Nuove restrizioni in Germania: dal 28 dicembre incontri limitati, locali notturni chiusi ed eventi sportivi senza pubblico (Di martedì 21 dicembre 2021) “Non è tempo per i party di Capodanno”. Con queste parole il nuovo cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato in conferenza stampa le Nuove restrizioni per i cittadini dal 28 dicembre, subito dopo le feste di Natale, decise durante l’incontro di oggi pomeriggio tra il governo federale e i rappresentanti dei 16 Länder. Contatti ridotti a gruppi di massimo 10 persone nel caso dei vaccinati, mentre per chi ha deciso di non immunizzarsi le restrizioni saranno maggiori: ogni nucleo abitativo potrà incontrare massimo due persone di un altro gruppo familiare. Dal conteggio sono esclusi comunque i minori di 14 anni. Dalla stessa data, inoltre, chiudono nuovamente discoteche e locali notturni. Tornano a porte chiuse anche gli eventi sportivi, dopo un anno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) “Non è tempo per i party di Capodanno”. Con queste parole il nuovo cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato in conferenza stampa leper i cittadini dal 28, subito dopo le feste di Natale, decise durante l’incontro di oggi pomeriggio tra il governo federale e i rappresentanti dei 16 Länder. Contatti ridotti a gruppi di massimo 10 persone nel caso dei vaccinati, mentre per chi ha deciso di non immunizzarsi lesaranno maggiori: ogni nucleo abitativo potrà incontrare massimo due persone di un altro gruppo familiare. Dal conteggio sono esclusi comunque i minori di 14 anni. Dalla stessa data, inoltre, chiudono nuovamente discoteche e. Tornano a porte chiuse anche gli, dopo un anno ...

