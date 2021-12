Nuova rotta Air Dolomiti: nel 2022 collegherà Brindisi e Monaco di Baviera Si parte ad aprile (Di martedì 21 dicembre 2021) Nuovo collegamento tra la Puglia e Monaco di Baviera con la compagnia del gruppo Lufthansa, Air Dolomiti, dal prossimo 9 aprile. AdP annuncia l’attivazione di due voli con frequenza settimanale tra Brindisi e la città bavarese che saranno operati con un Embraer 195 da 122 posti: partenza il sabato e la domenica da Monaco alle 11 (arrivo previsto nel capoluogo adriatico alle 12,45) e da Brindisi alle 13,25 (arrivo previsto in Germania alle 15,15). «Con questo nuovo collegamento – commenta il vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – giochiamo una partita importante, quella dell’estate 2022. La nostra strategia è quella di riuscire a portare in Puglia, attraverso collegamenti nuovi e importanti come quello di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 21 dicembre 2021) Nuovo collegamento tra la Puglia edicon la compagnia del gruppo Lufthansa, Air, dal prossimo 9. AdP annuncia l’attivazione di due voli con frequenza settimanale trae la città bavarese che saranno operati con un Embraer 195 da 122 posti:nza il sabato e la domenica daalle 11 (arrivo previsto nel capoluogo adriatico alle 12,45) e daalle 13,25 (arrivo previsto in Germania alle 15,15). «Con questo nuovo collegamento – commenta il vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – giochiamo una partita importante, quella dell’estate. La nostra strategia è quella di riuscire a portare in Puglia, attraverso collegamenti nuovi e importanti come quello di ...

Tag: Germania

