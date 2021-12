Nuoto, risultati Mondiali vasca corta: l’Italia chiude con il botto! Miressi e la 4×100 mista d’oro (Di martedì 21 dicembre 2021) Ultima giornata di gare all’Etihad Arena di Abu Dhabi, sede dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta, e tanti emozioni in questo day-6. Per l’Italia una chiusura d’autore con tre medaglie odierne (2 ori e 1 argento), per un totale di 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi (terzo posto nel medagliere alle spalle di Stati Uniti e di Canada). Numeri da record. Pronti, via e nella Finale della 4×50 stile libero donne senza l’Italia gli Stati Uniti si sono imposti con il crono di 1:34.22 davanti alla Svezia (1:34.54) e all’Olanda (1:34.89). A seguire, i 1500 stile libero non sono stati quelli che si aspettava Gregorio Paltrinieri. Il carpigiano in un solo colpo ha visto non solo sfumare il podio (quarto in 14:21.00) ma anche il suo primato del mondo. Sì, perché il tedesco Florian Wellbrock ha messo ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Ultima giornata di gare all’Etihad Arena di Abu Dhabi, sede dei2021 diin, e tanti emozioni in questo day-6. Peruna chiusura d’autore con tre medaglie odierne (2 ori e 1 argento), per un totale di 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi (terzo posto nel medagliere alle spalle di Stati Uniti e di Canada). Numeri da record. Pronti, via e nella Finale della 4×50 stile libero donne senzagli Stati Uniti si sono imposti con il crono di 1:34.22 davanti alla Svezia (1:34.54) e all’Olanda (1:34.89). A seguire, i 1500 stile libero non sono stati quelli che si aspettava Gregorio Paltrinieri. Il carpigiano in un solo colpo ha visto non solo sfumare il podio (quarto in 14:21.00) ma anche il suo primato del mondo. Sì, perché il tedesco Florian Wellbrock ha messo ...

