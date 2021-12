Nuoto, risultati batterie Mondiali 21 dicembre: Mora, Fangio e le staffette 4×100 miste eccellenti e in Finale! (Di martedì 21 dicembre 2021) Ultima giornata di gare e di batterie nell’Etihad Arena di Abu Dhabi, sede dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri iridata tante gare interessanti che vale la pena raccontare. Il programma ha preso il via con le heat della 4×50 stile libero con l’Italia assente. Gli Stati Uniti hanno fatto la voce grossa in 1:35.88 a precedere l’Olanda (1:36.27) e la Svezia (1:36.55). Sprazzi azzurri sono arrivati dai 200 dorso nei quali Lorenzo Mora ha timbrato il cartellino, qualificandosi alla Finale con il quinto tempo: 1:51.06. Bella gara dell’azzurro che ha gestito con grandissima autorevolezza il proprio sforzo, permettendosi un arrivo in scioltezza. Niente da fare invece per Michele Lamberti che, per via di un calo chiaro negli ultimi 50 metri, ha siglato l’11° crono di 1:52.52 ed è rimasto distante ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Ultima giornata di gare e dinell’Etihad Arena di Abu Dhabi, sede dei2021 diin vasca corta. Nella piscina da 25 metri iridata tante gare interessanti che vale la pena raccontare. Il programma ha preso il via con le heat della 4×50 stile libero con l’Italia assente. Gli Stati Uniti hanno fatto la voce grossa in 1:35.88 a precedere l’Olanda (1:36.27) e la Svezia (1:36.55). Sprazzi azzurri sono arrivati dai 200 dorso nei quali Lorenzoha timbrato il cartellino, qualificandosi alla Finale con il quinto tempo: 1:51.06. Bella gara dell’azzurro che ha gestito con grandissima autorevolezza il proprio sforzo, permettendosi un arrivo in scioltezza. Niente da fare invece per Michele Lamberti che, per via di un calo chiaro negli ultimi 50 metri, ha siglato l’11° crono di 1:52.52 ed è rimasto distante ...

