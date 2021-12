Nuoto: mondiali vasca corta, Miressi trionfa nei 100 stile libero (Di martedì 21 dicembre 2021) Abu Dhabi, 21 dic. - (Adnkronos) - Alessandro Miressi vince la medaglia d'oro nei 100 stile libero ai campionati del mondo in vasca corta di Abu Dhabi. Il 23enne piemontese si impone con il tempo di 45"57 precedendo lo statunitense Ryan Held (45"63) e il canadese Joshua Liendo Edwards (45"82). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Abu Dhabi, 21 dic. - (Adnkronos) - Alessandrovince la medaglia d'oro nei 100ai campionati del mondo indi Abu Dhabi. Il 23enne piemontese si impone con il tempo di 45"57 precedendo lo statunitense Ryan Held (45"63) e il canadese Joshua Liendo Edwards (45"82).

Advertising

Eurosport_IT : Altra super giornata ai Mondiali di Abu Dhabi per i nostri Azzurri ??????? ?? Deplano, Zazzeri, Frigo e Miressi - 4x5… - poliziadistato : Ai Mondiali di nuoto in vasca corta 2021 ?? in corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) #Fiammeoro ????? sul podio pi… - Coninews : ARGENTOOOOOOO! ?? Terza medaglia #ItaliaTeam nella giornata di apertura dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu… - BMangiagli : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO MONDIALI VASCA CORTA, ORO PER MIRESSI NEI 100 SL Con il tempo di 45'27 #SkySport #Nuoto - fanpage : Mondiali in vasca corta, Alessandro Miressi è oro! -