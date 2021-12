Nuoto, Mondiali vasca corta: l’Italia chiude con un sesto posto nella 4×100 mista femminile e il record nazionale (Di martedì 21 dicembre 2021) Non arriva una medaglia per l’Italia nell’ultima gara dei Mondiali di Nuoto in vasca corta di Abu Dhabi. La 4×100 mista di Silvia Scalia, Martina Carraro, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro non riesce a fare il miracolo, accontentandosi del sesto posto nella gara vinta dalla Svezia in 3.46.20, record europeo. Il 3.51.03 finale è però valido per il nuovo primato italiano di specialità. La lotta per le medaglie è stata compromessa sin dalla partenza: Silvia Scalia perde le tracce delle avversarie negli ultimi 25 metri, mettendo le sue compagne in condizioni di dover rimontare da dietro. Martina Carraro non è però al meglio, il lavoro della Di Liddo e della Di Pietro non basta per scalare nuovamente la ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Non arriva una medaglia pernell’ultima gara deidiindi Abu Dhabi. Ladi Silvia Scalia, Martina Carraro, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro non riesce a fare il miracolo, accontentandosi delgara vinta dalla Svezia in 3.46.20,europeo. Il 3.51.03 finale è però valido per il nuovo primato italiano di specialità. La lotta per le medaglie è stata compromessa sin dalla partenza: Silvia Scalia perde le tracce delle avversarie negli ultimi 25 metri, mettendo le sue compagne in condizioni di dover rimontare da dietro. Martina Carraro non è però al meglio, il lavoro della Di Liddo e della Di Pietro non basta per scalare nuovamente la ...

Advertising

Eurosport_IT : MIRESSI VOLAAAAAAAAAAA ??????? Quarto oro per l’Italia ai Mondiali di Abu Dhabi: l'azzurro stabilisce anche il nuovo… - Eurosport_IT : Altra super giornata ai Mondiali di Abu Dhabi per i nostri Azzurri ??????? ?? Deplano, Zazzeri, Frigo e Miressi - 4x5… - fanpage : Mondiali in vasca corta, Alessandro Miressi è oro! - lioftbot5tea : mi sto guardando i mondiali di nuoto, finalmente l’italia ha uno squadrone. manca greg e la pelle ma hanno già dato tanto - LiaCapizzi : PS il 2022 sarà un anno intenso e per giunta inedito nel nuoto: Mondiali ed Europei in vasca lunga nello spazio di… -