Nuoto, Mondiali vasca corta: la 4×100 mista femminile stacca il biglietto per la Finale con il 3° tempo (Di martedì 21 dicembre 2021) Una bella chiusura per l'Italia nelle batterie dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Nell'Etihad Arena di Abu Dhabi la staffetta italiana della 4×100 mista femminile ha replicato quanto fatto dagli uomini, ottenendo il pass per l'atto conclusivo. Silvia Scalia, Martina Carraro, Ilaria Bianchi e Costanza Cocconcelli hanno ottenuto il tempo di 3:53.68 (terzo di ingresso alla Finale), precedute dalla Svezia (3:52.67) e dal Canada (3:53.04) nell'overall. Una buona prestazione delle azzurre che sono riuscite a trovare un'ottima intesa, senza rischiare più di tanto al tocco. Vi potrebbero essere dei cambi, come ad esempio nello stile a farfalla tra Bianchi ed Elena Di Liddo. Pugliese, impegnata quest'oggi nella Finale ...

