Nuoto: Mondiali vasca corta, Italia oro nella 4x100 mista maschile (Di martedì 21 dicembre 2021) Abu Dhabi, 21 dic. - (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia d'oro nella 4x100 mista maschile ai campionati del mondo in vasca corta di Abu Dhabi. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi chiude con il tempo di 3'19"76 precedendo Stati Uniti (3'20"50) e Russia (3'20"65). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Abu Dhabi, 21 dic. - (Adnkronos) - L'vince la medaglia d'oroai campionati del mondo indi Abu Dhabi. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Alessandro Miressi chiude con il tempo di 3'19"76 precedendo Stati Uniti (3'20"50) e Russia (3'20"65).

