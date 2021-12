Nuoto, Mondiali vasca corta: Francesca Fangio quinta nei 200 rana a 9 centesimi dal record italiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Si chiude con un quinto posto la finale dei 200 rana di Francesca Fangio nei 200 rana, ma con un tempo che fa sorridere. L’azzurra si è ben difesa nella gara vinta dalla statunitense Emily Escobedo, riuscendo ad andare vicinissima a migliorare il record italiano di Martina Carraro. L’atleta livornese ha fermato il cronometro sul tempo di 2.19.77, a soli nove centesimi dal primato nazionale; una prestazione che non è bastata per le medaglie, con le prime quattro che avevano praticamente una marcia in più, ma che lascia intendere qualcosa di buono per il prossimo futuro. Le prime quattro se la sono giocata infatti sul tempo del 2.17 alto, con la Escobedo in 2.17.85 che ha battuto in volata la giovanissima russa Evgeniia Chikunova, argento per soli tre ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Si chiude con un quinto posto la finale dei 200dinei 200, ma con un tempo che fa sorridere. L’azzurra si è ben difesa nella gara vinta dalla statunitense Emily Escobedo, riuscendo ad andare vicinissima a migliorare ildi Martina Carraro. L’atleta livornese ha fermato il cronometro sul tempo di 2.19.77, a soli novedal primato nazionale; una prestazione che non è bastata per le medaglie, con le prime quattro che avevano praticamente una marcia in più, ma che lascia intendere qualcosa di buono per il prossimo futuro. Le prime quattro se la sono giocata infatti sul tempo del 2.17 alto, con la Escobedo in 2.17.85 che ha battuto in volata la giovanissima russa Evgeniia Chikunova, argento per soli tre ...

