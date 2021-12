Nuoto, Mondiali vasca corta Abu Dhabi 2021: il medagliere finale, Italia terza con 5 ori (Di martedì 21 dicembre 2021) Con la chiusura dell’ultima giornata è calato il sipario sui Mondiali di Nuoto in vasca corta di Abu Dhabi 2021, E’ dunque tempo di bilanci e analisi, partendo dal medagliere finale della manifestazione intercontinentale. Dominio incontrastato degli Stati Uniti, che vincono per distacco il confronto con le altre nazioni chiudendo con 30 medaglie di cui ben 9 d’oro. Secondo posto per il Canada, però l’Italia è terza: la spedizione azzurra infatti si conclude con un totale di 16 medaglie (record ai Mondiali in vasca corta) e 5 ori. Il medagliere di Abu Dhabi 2021 Stati Uniti (9; 9; 12) Canada (7; 6; ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Con la chiusura dell’ultima giornata è calato il sipario suidiindi Abu, E’ dunque tempo di bilanci e analisi, partendo daldella manifestazione intercontinentale. Dominio incontrastato degli Stati Uniti, che vincono per distacco il confronto con le altre nazioni chiudendo con 30 medaglie di cui ben 9 d’oro. Secondo posto per il Canada, però l’: la spedizione azzurra infatti si conclude con un totale di 16 medaglie (record aiin) e 5 ori. Ildi AbuStati Uniti (9; 9; 12) Canada (7; 6; ...

