Nuoto | Mondiali Abu Dhabi 2021 | strepitoso Miressi | oro nei 100 stile libero

Nella sesta ed ultima giornata dei Mondiali di Abu Dhabi 2021 di Nuoto in vasca corta, arriva la quarta medaglia d'oro per l'Italia. A conquistarla è Alessandro Miressi nei 100 metri stile libero. Gara dalle mille emozioni per l'azzurro, che non parte benissimo, ma sale in cattedra nella seconda parte e beffa di appena 5 centesimi lo statunitense Held. Record italiano e medaglia d'oro per Miressi, capace di nuotare in 45.57. "Sono felice, ora devo riprendermi perché tra poco ho la staffetta e dovrò concentrarmi nuovamente. Cercavo questo risultato da molto tempo, oggi è stata una bella gara: ho ripreso tutti negli ultimi 50. Sono andato d'istinto" ha detto il 23enne di Torino ai microfoni di Rai Sport. Giornata da dimenticare invece per Gregorio ...

