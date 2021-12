Nuoto | impresa di Miressi ai Mondiali in vasca corta | oro nei 100 stile libero con record italiano

(Di martedì 21 dicembre 2021)di Alessandroaidiin. L’azzurro ha vinto i 100. Ad Abu Dhabi, nell’ultima giornata della rassegna iridata,ha chiuso la sua gara in 45”57, nuovo. L’atleta azzurro ha preceduto lo statunitense Ryan Held (45”63), argento, e il canadese Liendo Edwards (45”82). Si tratta del quarto oro e la 14esima medaglia per l’Italia a questi. Altra medaglia di prestigio da Nicolò Martinenghi, argento nei 50 metri rana in 25?55. Nulla da fare invece per Gregorio Paltrinieri, che nella finale dei 1500ha chiuso al quarto posto (14’21?00). L’oro è andato al tedesco ...

Advertising

Open_gol : Impresa di Alessandro Miressi ai Mondiali di nuoto in vasca corta - scorpio66966 : RT @ruggierofilann4: UN'ALTRA IMPRESA DELLA TARANTINA BENEDETTA PILATO. LA RAGAZZINA TERRIBILE DEL NUOTO ITALIANO E' MEDAGLIA D'ARGENTO NEI… - Andreasimo46 : RT @ruggierofilann4: UN'ALTRA IMPRESA DELLA TARANTINA BENEDETTA PILATO. LA RAGAZZINA TERRIBILE DEL NUOTO ITALIANO E' MEDAGLIA D'ARGENTO NEI… - AuroraImmacola1 : RT @ruggierofilann4: UN'ALTRA IMPRESA DELLA TARANTINA BENEDETTA PILATO. LA RAGAZZINA TERRIBILE DEL NUOTO ITALIANO E' MEDAGLIA D'ARGENTO NEI… - ErMarchese72 : RT @ruggierofilann4: UN'ALTRA IMPRESA DELLA TARANTINA BENEDETTA PILATO. LA RAGAZZINA TERRIBILE DEL NUOTO ITALIANO E' MEDAGLIA D'ARGENTO NEI… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto impresa

Giornata leggendaria per Nicolò Martinenghi e per ilvaresino. Nel giro di mezz'ora il campione di Azzate conquista due medaglie ai mondiali in ... Un'lusinghiera per l'allievo di Marco ...di Alessandro Miressi ai Mondiali diin vasca corta. L'azzurro ha vinto i 100 stile libero. Ad Abu Dhabi, nell'ultima giornata della rassegna iridata, Miressi ha chiuso la sua gara in 45'...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.27: Si chiude qui la nostra diretta live e anche un 2021 indimenticabile per il nuoto azzurro. Grazie per averci seguito e appuntamento al 2022, anno dei M ...Alessandro Miressi conquista il quarto oro azzurro ad Abu Dhabi grazie ad una seconda parte di gara strepitosa. Miressi, 23 anni, si prende anche il nuovo record italiano.