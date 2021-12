Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Stavo malissimo | ero morto Ho provato qualcosa di nuovo | non ha funzionato”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 dicembre 2021)abdica nella finale dei 1500 metri stile libero dei Mondiali diin vasca corta ad Abu Dhabi, arrivati oggi all’ultima giornata. Il ragazzo carpigiano riesce a mantenere il ritmo del tedesco Florian Wellbrock, l’ucraino Mykhailo Romanchuk ed il tunisino Ahmed Hafnaoui per un terzo di gara, per poi perdere sempre più metri per doversi accontentare del quarto posto in 14.21.00. Giornata chericorderà in maniera negativa, poiché Wellbrock gli strappa anche il record del mondo di specialità messo a segno nel 2015: il tedesco è ilprimatista mondiale in 14.06.88, abbassando il suo tempo di più di un secondo. Lo stessonon sa bene che cosa sia successo, quando viene intervistato dai microfoni della Rai: “Non riesco a dire cosa sia ...