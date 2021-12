Nuoto, Alessandro Miressi lampo d’oro! Campione del mondo dei 100 sl, il nuovo re dello sprint! (Di martedì 21 dicembre 2021) Signore e signori, fate largo al siluro di Moncalieri. Alessandro Miressi ha emozionato e vinto il titolo mondiale dei 100 stile libero nei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Nell’Etihad Arena di Abu Dhabi il piemontese ha trovato la sua sublimazione, regalando all’Italia un oro mondiale che in questa piscina da 25 metri neanche ‘Re Magno’, Filippo Magnini, era stato capace di regalare. Era il favorito Miressi, visto il tempo con cui si era presentato di 45.58. Serviva una conferma e questa è arrivata in un atto conclusivo reso difficilissimo dalla grande prestazione dei suoi avversari. L’americano Ryan Held e il canadese Joshua Liendo Edwards hanno cercato di far saltare il banco, con un passaggio killer ai 50 metri di 21.36 e 21.65. L’azzurro (21.91) si è visto mezzo secondo più indietro, ma non si è lasciato ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021) Signore e signori, fate largo al siluro di Moncalieri.ha emozionato e vinto il titolo mondiale dei 100 stile libero nei Mondiali 2021 diin vasca corta. Nell’Etihad Arena di Abu Dhabi il piemontese ha trovato la sua sublimazione, regalando all’Italia un oro mondiale che in questa piscina da 25 metri neanche ‘Re Magno’, Filippo Magnini, era stato capace di regalare. Era il favorito, visto il tempo con cui si era presentato di 45.58. Serviva una conferma e questa è arrivata in un atto conclusivo reso difficilissimo dalla grande prestazione dei suoi avversari. L’americano Ryan Held e il canadese Joshua Liendo Edwards hanno cercato di far saltare il banco, con un passaggio killer ai 50 metri di 21.36 e 21.65. L’azzurro (21.91) si è visto mezzo secondo più indietro, ma non si è lasciato ...

