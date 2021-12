Nucleare, le scorie radioattive sono già tra noi: la sfida tecnologica per lo stoccaggio è aperta (Di martedì 21 dicembre 2021) Mentre un dibattito surreale promuove la periodica velleità Nucleare italiana, la messa in ragionevole sicurezza delle scorie è un problema tuttora insoluto. Gran parte dei paesi europei ha risolto lo stoccaggio temporaneo delle scorie nucleari ad alta attività con i depositi nazionali, destino definitivo anche dei rifiuti a bassa attività. In Italia, la tragicommedia del Deposito Nazionale si trascina da più di un ventennio. Nel mondo, più di un quarto di milione di tonnellate di rifiuti altamente radioattivi è custodito in depositi provvisori. Se alcuni paesi, come Francia e Spagna, hanno depositi nazionali, progettati secondo adeguati livelli di rischio accettabile e orizzonte di vita pluri-centennale, altrove ci sono depositi assai meno strutturati, sovente prossimi alle centrali nucleari e alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Mentre un dibattito surreale promuove la periodica velleitàitaliana, la messa in ragionevole sicurezza delleè un problema tuttora insoluto. Gran parte dei paesi europei ha risolto lotemporaneo dellenucleari ad alta attività con i depositi nazionali, destino definitivo anche dei rifiuti a bassa attività. In Italia, la tragicommedia del Deposito Nazionale si trascina da più di un ventennio. Nel mondo, più di un quarto di milione di tonnellate di rifiuti altamente radioattivi è custodito in depositi provvisori. Se alcuni paesi, come Francia e Spagna, hanno depositi nazionali, progettati secondo adeguati livelli di rischio accettabile e orizzonte di vita pluri-centennale, altrove cidepositi assai meno strutturati, sovente prossimi alle centrali nucleari e alle ...

