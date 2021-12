Novavax: come funziona il nuovo vaccino e quanto è efficace contro la variante Omicron (Di martedì 21 dicembre 2021) Il via libera dell’Ema a Novavax porta a cinque il numero dei vaccini approvati in Europa contro Covid-19. Ma come funziona Nuvaxovid (NVX-CoV2373), cos’è la proteina Spike ricombinante e che tipo di efficacia promette il nuovo preparato contro la variante Omicron? Il vaccino di Novavax usa nanoparticelle formate dalle proteine Spike come antigeni per stimolare il sistema immunitario. Si tratta della stessa tecnica utilizzata per i vaccini contro la meningite, l’epatite B e il papilloma virus. La sperimentazione ha coinvolto 45 mila persone e l’efficacia dichiarata è dell’89,7%. Minore di Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna) ma maggiore rispetto a Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen ... Leggi su open.online (Di martedì 21 dicembre 2021) Il via libera dell’Ema aporta a cinque il numero dei vaccini approvati in EuropaCovid-19. MaNuvaxovid (NVX-CoV2373), cos’è la proteina Spike ricombinante e che tipo di efficacia promette ilpreparatola? Ildiusa nanoparticelle formate dalle proteine Spikeantigeni per stimolare il sistema immunitario. Si tratta della stessa tecnica utilizzata per i vaccinila meningite, l’epatite B e il papilloma virus. La sperimentazione ha coinvolto 45 mila persone e l’efficacia dichiarata è dell’89,7%. Minore di Comirnaty (Pfizer) e Spikevax (Moderna) ma maggiore rispetto a Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen ...

Advertising

ladyonorato : Anche questo è programmato sulla prima versione del virus (oggi rimpiazzata dalle varianti) e per prevenire la mala… - Adnkronos : #Novavax, il #vaccino proteico: come funziona? Qui le info: - fattoquotidiano : Novavax riceve il via libera dell’Ema: è il quinto vaccino anti-Covid a essere autorizzato in Ue. Le differenze con… - StreetNews24 : Novavax, vaccino proteico in Italia a inizio 2022: come funziona, effetti collaterali - GennaroMaria498 : RT @ladyonorato: Anche questo è programmato sulla prima versione del virus (oggi rimpiazzata dalle varianti) e per prevenire la malattia “C… -