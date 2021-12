Notizia a sorpresa sulla Coppa d’Africa | succederà domani

(Di martedì 21 dicembre 2021) Valter De Maggio, noto giornalista, ha annunciato una novità clamorosa riguardo ladurante la sua trasmissione radiofonica “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “Mi arriva unamolto probabilmente arriverà l’annuncio ufficiale del rinvio dellain programma a partire dal prossimo gennaio in Camerun”. FOTO: Imago – Osimhen Anguissa Questo consentirebbe al Napoli di preservare alcuni dei titolari della rosa: Koulibaly, Osimhen e Anguissa. Negli ultimi giorni sono state molte le polemiche legate allo svolgimento della suddetta competizione, già rimandata per ben due volte. I club europei, soprattutto quelli inglesi, stanno cercando in tutti i modi di chiedere un rinvio all’estate della ...

