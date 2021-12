“Non vaccinati, preparatevi a morire”: la Casa Bianca ci va leggera con il terrorismo psicologico (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic — La dichiarazione proviene direttamente da Jeff Zients1, il coordinatore della risposta al Covid-19 della Casa Bianca, l’ente che guida l’intera azione di contrasto alla pandemia negli Stati Uniti d’America. La Casa Bianca senza pietà Le affermazioni ufficiali2, che si concentrano sulla nuova variante e sui suoi effetti e che hanno lasciato in tanti di stucco, provengono direttamente dalla conferenza stampa del team briefing della Casa Bianca3: “Siamo intenzionati a non lasciare che Omicron interrompa il lavoro e la scuola per i vaccinati. Per i non vaccinati, vi state affacciando a un inverno fatto di gravi malattie e morte per voi, le vostre famiglie e gli ospedali che potrebbero presto venire sommersi.” Parole dure e spietate, che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic — La dichiarazione proviene direttamente da Jeff Zients1, il coordinatore della risposta al Covid-19 della, l’ente che guida l’intera azione di contrasto alla pandemia negli Stati Uniti d’America. Lasenza pietà Le affermazioni ufficiali2, che si concentrano sulla nuova variante e sui suoi effetti e che hanno lasciato in tanti di stucco, provengono direttamente dalla conferenza stampa del team briefing della3: “Siamo intenzionati a non lasciare che Omicron interrompa il lavoro e la scuola per i. Per i non, vi state affacciando a un inverno fatto di gravi malattie e morte per voi, le vostre famiglie e gli ospedali che potrebbero presto venire sommersi.” Parole dure e spietate, che ...

Advertising

borghi_claudio : Tutti vaccinati eh? Mannaggia... quindi lo togliamo sto green pass atteso che non serve a nulla o andiamo avanti co… - chetempochefa : 'C'è una bugia che viene raccontata continuamente, cioè che i vaccinati si infettano e trasmettono il virus quanto… - NicolaPorro : ?? Il governo vuole i #tamponi per i #vaccinati. Vi ricordate cosa disse #Burioni in tv? Noi sì, e ci stiamo sbellic… - Carolin70270912 : RT @CarlitoPeralta: @MrTrix007 @GiovanniToti @Corriere E considera che i vaccinati non fanno i tamponi a meno che non vadano in ospedale…pe… - GirolamoMaggio : RT @paradoxMKD: Non solo miocardite e pericardite, ma anche aritmia: 'I ricercatori di Oxford rivelano che 1 su 100 o l'1% di tutti gli in… -