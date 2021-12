“Non ce l’ha fatta”. Lutto nella musica, addio al cantante dalla grande voce: “Mancherai, fratello” (Di martedì 21 dicembre 2021) Un grande gruppo musicale, che ha simboleggiato tanti capitoli televisivi e legati al mondo dello spettacolo, è stato distrutto improvvisamente da una tragedia senza ritorno. Le cose si sono messe male a partire dagli inizi di dicembre, poi il dramma. Carlos Marin, star internazionale de Il Divo è morto. Un quartetto, quello che prende il nome Il Divo, che fino a mesi fa faceva cantare e ballare milioni di persone da tutto il mondo durante i loro tour, spesso trasmessi in televisione in numerosi paesi. Gli stessi componenti sono originari di quattro nazioni diverse. Il compianto Carlos Marin era spagnolo, Urs Buhler svizzero, David Miller americano e Sebastien Izambard francese. Il loro leader, molto seguito in Italia, si è spento a 53 anni. Carlos Marin, morto il cantante de Il Divo “Non ci sarà mai un’altra ... Leggi su tuttivip (Di martedì 21 dicembre 2021) Ungruppole, che ha simboleggiato tanti capitoli televisivi e legati al mondo dello spettacolo, è stato distrutto improvvisamente da una tragedia senza ritorno. Le cose si sono messe male a partire dagli inizi di dicembre, poi il dramma. Carlos Marin, star internazionale de Il Divo è morto. Un quartetto, quello che prende il nome Il Divo, che fino a mesi fa faceva cantare e ballare milioni di persone da tutto il mondo durante i loro tour, spesso trasmessi in televisione in numerosi paesi. Gli stessi componenti sono originari di quattro nazioni diverse. Il compianto Carlos Marin era spagnolo, Urs Buhler svizzero, David Miller americano e Sebastien Izambard francese. Il loro leader, molto seguito in Italia, si è spento a 53 anni. Carlos Marin, morto ilde Il Divo “Non ci sarà mai un’altra ...

Advertising

reportrai3 : I familiari delle vittime: «Non parliamo di Napolitano che è andato all'ospedale a trovare l'unico bambino rimasto… - tancredipalmeri : Premetto che per me il gol di Palomino è valido. Ma posso umilmente far notare che perde 1-4 con la Roma e fa un’i… - sscnapoli : ?? Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si… - augusto_amato : Torino, la mamma non fa in tempo e la bimba nasce sul taxi. L'autista: 'Mi ha stretto il collo e ha detto: la testa… - stefanomassari0 : @ciapalchelghe @max_blue @troll_lazy @Trasis874 Io non riduco tutto ad Allegri merda, anzi penso che ci sia chi ha… -