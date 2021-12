No Vax rubano la foto di un bambino vaccinato per far insultare i suoi genitori: “Veniamo a prenderlo!” (Di martedì 21 dicembre 2021) La foto di un bimbo di poco più di 6 anni, con la mascherina, una lacrima per la paura dell’iniezione appena fatta e, in bella vista, il suo ‘attestato di coraggio’ per aver affrontato la vaccinazione anti Covid. Uno scatto – fatto con orgoglio dal papà medico, che lo ha postato sul profilo privato – rubato da attivisti no vax e ripostato (per intero, nome e cognome compresi) su un sito anti vaccinista dove, in pochissime ore, si sono inanellati 250 commenti violenti contro i genitori del piccolo: ‘Assassini’, ‘Veniamo a prenderlo e lo portiamo via da voi’, ‘Mer… che vaccinate i figli’, e tutto il corredo di insulti possibili a madre e padre. Immediate, dopo la denuncia presentata dal papà del piccolo, il blocco da parte della polizia postale, con la cancellazione della foto sulla pagina anti vax, e l’attivazione di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Ladi un bimbo di poco più di 6 anni, con la mascherina, una lacrima per la paura dell’iniezione appena fatta e, in bella vista, il suo ‘attestato di coraggio’ per aver affrontato la vaccinazione anti Covid. Uno scatto – fatto con orgoglio dal papà medico, che lo ha postato sul profilo privato – rubato da attivisti no vax e ripostato (per intero, nome e cognome compresi) su un sito anti vaccinista dove, in pochissime ore, si sono inanellati 250 commenti violenti contro idel piccolo: ‘Assassini’, ‘a prenderlo e lo portiamo via da voi’, ‘Mer… che vaccinate i figli’, e tutto il corredo di insulti possibili a madre e padre. Immediate, dopo la denuncia presentata dal papà del piccolo, il blocco da parte della polizia postale, con la cancellazione dellasulla pagina anti vax, e l’attivazione di ...

