No Vax fanno irruzione nel Parlamento della Romania, il Paese con meno vaccinati e più contagi (Di martedì 21 dicembre 2021) Decine di manifestanti no vax di estrema destra hanno tentato oggi di fare irruzione nel Parlamento rumeno, dove si discuteva l’imposizione del green pass per andare a lavoro. A guidare la protesta era il movimento di estrema destra Aur (Alleanza per l’unione dei rumeni), che ha radunato oltre un migliaio di persone davanti al Parlamento. Diverse decine di persone sono riuscite a entrare all’interno del complesso, prima che la polizia riuscisse a riportare la situazione sotto controllo. Durante la protesta molte automobili sono state danneggiate. Il Parlamento della Romania minacciato dai No Vax Il nuovo primo ministro, Nicolae Ciuca, ha esortato il ministero dell’Interno a garantire l’integrità degli edifici pubblici di fronte alla possibilità di violente ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) Decine di manifestanti no vax di estrema destra hanno tentato oggi di farenelru, dove si discuteva l’imposizione del green pass per andare a lavoro. A guidare la protesta era il movimento di estrema destra Aur (Alleanza per l’unione dei rumeni), che ha radunato oltre un migliaio di persone davanti al. Diverse decine di persone sono riuscite a entrare all’interno del complesso, prima che la polizia riuscisse a riportare la situazione sotto controllo. Durante la protesta molte automobili sono state danneggiate. Ilminacciato dai No Vax Il nuovo primo ministro, Nicolae Ciuca, ha esortato il ministero dell’Interno a garantire l’integrità degli edifici pubblici di fronte alla possibilità di violente ...

Advertising

thetrueshade : 2 anni di gente che è morta, 2 anni che non viviamo più una vita normale, 2 anni che i virologi non ne azzeccano me… - lorepregliasco : Invitano in trasmissione cialtroni no vax per fare casino, poi si lamentano che i cialtroni no vax fanno casino. Li… - iperico1976 : RT @thetrueshade: 2 anni di gente che è morta, 2 anni che non viviamo più una vita normale, 2 anni che i virologi non ne azzeccano mezza e… - mauroferraris67 : RT @thetrueshade: 2 anni di gente che è morta, 2 anni che non viviamo più una vita normale, 2 anni che i virologi non ne azzeccano mezza e… - AndreaSassetto : RT @thetrueshade: 2 anni di gente che è morta, 2 anni che non viviamo più una vita normale, 2 anni che i virologi non ne azzeccano mezza e… -