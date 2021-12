No Man of God: il film con Elijah Wood finanziato con fondi ottenuti illegalmente da un'olimpionica (Di martedì 21 dicembre 2021) La campionessa olimpica Allison Baver avrebbe finanziato illegalmente il film No Man of God con star Elijah Wood. La produzione del film No Man of God, con star Elijah Wood, sembra sia stata finanziata con dei fondi ottenuti in modo illegale. Allison Beaver, ex pattinatrice di velocità e fondatrice di una casa di produzione, sembra infatti abbia fatto una richiesta di sostegno economico legato al Covid, usando parte dei circa 10 milioni di dollari solo per investirli nel film. Il quotidiano The Salt Lake Tribune sostiene che Baver sia accusata di frode dopo aver fatto richiesta di un aiuto economico tramite il Paycheck Protection Program, ideato per aiutare chi ha un'attività economica durante la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 dicembre 2021) La campionessa olimpica Allison Baver avrebbeilNo Man of God con star. La produzione delNo Man of God, con star, sembra sia stata finanziata con deiin modo illegale. Allison Beaver, ex pattinatrice di velocità e fondatrice di una casa di produzione, sembra infatti abbia fatto una richiesta di sostegno economico legato al Covid, usando parte dei circa 10 milioni di dollari solo per investirli nel. Il quotidiano The Salt Lake Tribune sostiene che Baver sia accusata di frode dopo aver fatto richiesta di un aiuto economico tramite il Paycheck Protection Program, ideato per aiutare chi ha un'attività economica durante la ...

