No Green Pass, Stefano Puzzer annulla (un'altra) manifestazione, per il 23 dicembre – Il video (Di martedì 21 dicembre 2021) Stefano Puzzer, tra i leader più noti del movimento No Green Pass, ha annunciato in un video-messaggio su Facebook l'annullamento della manifestazione prevista al varco 4 del porto di Trieste il prossimo 23 dicembre: «La decisione della manifestazione era stata presa da noi portuali per dare una risposta forte al governo, l'avevamo presa perché accecati dalla rabbia e dal dolore, per dare un segnale nei confronti dei due nostri colleghi licenziati e il fatto che l'unico sindacato vero di riferimento, il Coordinamento lavoratori portuali di Trieste, è sotto attacco». Puzzer spiega anche come l'idea di organizzare questa manifestazione sia stata un grandissimo errore: «Il senso di impotenza, il carico ...

