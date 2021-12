Nightmare Before Christmas: un cult di Natale (Di martedì 21 dicembre 2021) Oggi 21 Dicembre per la solita rubrica sui film natalizi oggi analizzeremo Nightmare Before Christmas del 1993 scritto da Tim Burton e diretto da Henry Selick. Si tratta di un film d’animazione realizzato in stop motion con l’ausilio di pupazzetti mossi dagli animatori fotogramma per fotogramma. Renato Zero nella versione italiana interpreta il protagonista Jack Skeletron sia per i dialoghi che per le parti cantate. Nella versione originale invece le canzoni sono cantate da Danny Elfman. A Christmas Carol: una perla di rara bellezza Nightmare Before Christmas: Halloween sfida il Natale Simo sicuri che guardando la pellicola nei primi minuti non abbiate visto nulla di Natalizio ma poi nel proseguo si è capito che il protagonista Re delle ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 21 dicembre 2021) Oggi 21 Dicembre per la solita rubrica sui film natalizi oggi analizzeremodel 1993 scritto da Tim Burton e diretto da Henry Selick. Si tratta di un film d’animazione realizzato in stop motion con l’ausilio di pupazzetti mossi dagli animatori fotogramma per fotogramma. Renato Zero nella versione italiana interpreta il protagonista Jack Skeletron sia per i dialoghi che per le parti cantate. Nella versione originale invece le canzoni sono cantate da Danny Elfman. ACarol: una perla di rara bellezza: Halloween sfida ilSimo sicuri che guardando la pellicola nei primi minuti non abbiate visto nulla di Natalizio ma poi nel proseguo si è capito che il protagonista Re delle ...

Chi era Carlos Marin de "Il Divo", morto per Covid a 53 anni ... entrando nel cast di musical come "I miserabili", "Grease" e "Peter Pan" e prestando la propria voce alle versioni locali di film come "Nightmare Before Christmas" e "Cenerentola". Oltre agli otto ...

Il Divo, è morto il cantante Carlos Marin ... entrando nel cast di importanti musical ed eventi cinematografici locali come "I miserabili", "Grease" o ancora "Peter Pan", "Nightmare Before Christmas" e "Cenerentola". Ma il vero successo di ...

