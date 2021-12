NFL – I risultati della Week 15 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 21 dicembre 2021) Aspettando gli esiti dei match Seahawks – Rams e Washington – Philadelphia, la15ha dato i suoi verdetti per quanto riguarda le sfide delend e del Monday Night. La settimana inizia con un’accesissima sfida tra Chiefs e Chargers, seguita da un duello a viso aperto tra Patriots e Colts, in cui prevale Indianapolis per 17-27. New England, a un passo dalla rimonta, si fa beffare da una giocata di Jonathan Taylor, diventato ormai un pilastro del reparto offensivo di Indianapolis. Come si sono concluse le sfide15? Le due franchigie newyorkesi escono sconfitte dai rispettivi impegni, contro Dallas e Miami. I Cowboys si impongono sui Giants per 21-6, in una gara in cui Trevon Diggs mette a segno il suo decimo intercetto stagionale. I Dolphins vincono ...