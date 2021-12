“Nel nome del padre, del figlio e di House of Gucci”. Italiani ridotti a macchiette (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Abbiamo fatto un esperimento: siamo andati a vedere House of Gucci pur sapendo che molto probabilmente non ci sarebbe piaciuto. Ebbene, il film è bruttissimo, molto più brutto di quanto ci aspettassimo. La sala, ca va sans dire, era strapiena – mai vista una folla del genere nell’era del Covid. Si sa, Lady Gaga tira. Ma Ridley Scott ha compiuto un’operazione indegna ed è doppiamente colpevole, visto che in passato ha girato capolavori assoluti. House of Gucci, tutti gli indizi sono già nel titolo Il titolo in effetti è di per sé già un indizio: un film di americani che fanno gli Italiani. E non c’entra niente che alcuni di loro, a partire dalla protagonista, abbiano origini italiche. Non basta a salvare il film dalla netta sensazione che come il marchio Gucci non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic – Abbiamo fatto un esperimento: siamo andati a vedereofpur sapendo che molto probabilmente non ci sarebbe piaciuto. Ebbene, il film è bruttissimo, molto più brutto di quanto ci aspettassimo. La sala, ca va sans dire, era strapiena – mai vista una folla del genere nell’era del Covid. Si sa, Lady Gaga tira. Ma Ridley Scott ha compiuto un’operazione indegna ed è doppiamente colpevole, visto che in passato ha girato capolavori assoluti.of, tutti gli indizi sono già nel titolo Il titolo in effetti è di per sé già un indizio: un film di americani che fanno gli. E non c’entra niente che alcuni di loro, a partire dalla protagonista, abbiano origini italiche. Non basta a salvare il film dalla netta sensazione che come il marchionon ...

