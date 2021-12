Nel Lazio un terzo degli adulti ha ricevuto dose booster (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma – “Prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione, un adulto su tre nel Lazio ha ricevuto la dose booster. Ieri sono stati somministrati 57mila vaccini. Siamo a 1,6 milioni di terze dosi somministrate con oltre 10 milioni e mezzo di somministrazioni complessive di vaccino.” “Per la prima volta la popoLazione over 12 non vaccinata scende sotto le 400mila unità. Gli over 12 anni in doppia dose hanno raggiunto il 90%. Bisogna continuare a correre con le terze dosi e per chi non avesse prenotato invitiamo a farlo. Sui social SaluteLazio parte la campagna: ‘Natale sicuro’ con le sette raccomandazioni alle famiglie in vista delle festività.” “Segnaliamo che è in corso una attività di falsi messaggi inviati agli utenti a cui diciamo di non rispondere assolutamente. Il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma – “Prosegue senza sosta la campagna di vaccinazione, un adulto su tre nelhala. Ieri sono stati somministrati 57mila vaccini. Siamo a 1,6 milioni di terze dosi somministrate con oltre 10 milioni e mezzo di somministrazioni complessive di vaccino.” “Per la prima volta la popone over 12 non vaccinata scende sotto le 400mila unità. Gli over 12 anni in doppiahanno raggiunto il 90%. Bisogna continuare a correre con le terze dosi e per chi non avesse prenotato invitiamo a farlo. Sui social Saluteparte la campagna: ‘Natale sicuro’ con le sette raccomandazioni alle famiglie in vista delle festività.” “Segnaliamo che è in corso una attività di falsi messaggi inviati agli utenti a cui diciamo di non rispondere assolutamente. Il ...

