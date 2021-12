NBA | anche Danilo Gallinari positivo al Covid-19 | è in isolamento

(Di martedì 21 dicembre 2021) La pandemia di-19 continua a non dar tregua al mondo della NBA. Nelle ultime ore, infatti, è risultatoal virusl’ala degli Atlanta Hawks,. Il giocatore italiano è immediatamente entrato in quarantena, mentre la Lega e la Nbpa (associazione giocatori) sono al lavoro per varare un nuovo protocollo che renda più stringenti le regole e più frequenti i tamponi. SportFace.

...con la terza dose, dovrà ora rimanere nel protocollo per almeno 10 giorni, o fino a quando non farà registrare due tamponi negativi a distanza di almeno 24 ore l'uno dall'altro. I giocatori...per questo, negli anni è divenuta una forte sostenitrice e punto di riferimento per la ... sulla stagione inaugurale del nuovo campionato di basket professionistico in Africa sostenuto dalla...NBA, anche l'ala degli Atlanta Hawks Danilo Gallinari positivo al Covid-19: il giocatore italiano è già in isolamento ...Emergenza in casa Atlanta Hawks verso le partite natalizie della regular season 2021-2022 di NBA. La franchigia della Georgia, oltre al playmaker Trae Young, dovrà infatti rinunciare anche ad altre du ...