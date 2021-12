Natività, tre opere insolite per raccontare la nascita di Gesù (Di martedì 21 dicembre 2021) La Natività è stato uno dei temi principali dell’arte cristiana, e non solo, già a partire dal IV secolo. La centralità di un simile evento per la cristianità, è chiara. Di conseguenza, tantissime volte nel corso della storia, l’iconografia della Natività è stata riprodotta. Sono tantissime le opere che raffigurano la nascita di Gesù, alcune famosissime e conosciute da tutti. Oggi però vi vogliamo proporre alcune opere meno conosciute che raffigurano una Natività “insolita”. Natale, da festa pagana a festa cristiana La festa del Natale entrò nel calendario cristiano molto tardi, nel 354 d.C., con l’imperatore Costantino. Nei primi secoli, infatti, i cristiani non avevano altra festa che la Pasqua. Veniva chiamata “Giorno del Sole” perché ricordava la resurrezione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Laè stato uno dei temi principali dell’arte cristiana, e non solo, già a partire dal IV secolo. La centralità di un simile evento per la cristianità, è chiara. Di conseguenza, tantissime volte nel corso della storia, l’iconografia dellaè stata riprodotta. Sono tantissime leche raffigurano ladi, alcune famosissime e conosciute da tutti. Oggi però vi vogliamo proporre alcunemeno conosciute che raffigurano una“insolita”. Natale, da festa pagana a festa cristiana La festa del Natale entrò nel calendario cristiano molto tardi, nel 354 d.C., con l’imperatore Costantino. Nei primi secoli, infatti, i cristiani non avevano altra festa che la Pasqua. Veniva chiamata “Giorno del Sole” perché ricordava la resurrezione ...

Advertising

giovannidalloli : Torna il presepe accanto a porta Adriana: una Natività con figure alte fino a tre metri - tribuna_treviso : “Padre David”, al secolo Davide Fabbri, un finto prete una condanna tre anni fa per apologia del fascismo, aveva po… - tribuna_treviso : “Padre David”, al secolo Davide Fabbri, un finto prete una condanna tre anni fa per apologia del fascismo, aveva po… - Annamaria4344 : @AnnaOrr15 quest'anno neanch'io. La notte di Natale, in un angolino, La Natività. Tre sculture in legno dono mie a… - ADM_assdemxmi : RT @chiesadimilano: Tre #Natività in mostra per il #CapolavoroperLecco Sono tre dipinti del Cinquecento, tutti da scoprire perché pressoch… -

Ultime Notizie dalla rete : Natività tre Santarcangelo: scade giovedì il termine per il bando che premia i presepi più belli ... articolato in tre categorie: presepi classici, rappresentazioni virtuali e reinterpretazioni. L'... filmati o rappresentazioni virtuali del presepe o della natività, con l'obiettivo di documentare la ...

Il presepe vivente di Faggiano Il Presepe Vivente di Faggiano , giunto alla XXVIII edizione, è stato premiato per ben tre anni consecutivi - fra il 1998 e il 2000 - il Miglior Presepe Vivente d'Italia . La ...periodo della Natività e ...

Tre «Natività» del '500 si svelano a Lecco Diocesi di MIlano ... articolato incategorie: presepi classici, rappresentazioni virtuali e reinterpretazioni. L'... filmati o rappresentazioni virtuali del presepe o della, con l'obiettivo di documentare la ...Il Presepe Vivente di Faggiano , giunto alla XXVIII edizione, è stato premiato per benanni consecutivi - fra il 1998 e il 2000 - il Miglior Presepe Vivente d'Italia . La ...periodo dellae ...