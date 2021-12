Natale, sequestrate 170 tonnellate di pesce in 20 giorni. La Guardia costiera: 385 sanzioni e multe per 600mila euro (Di martedì 21 dicembre 2021) Centosettanta tonnellate di pesce sequestrato in 20 giorni, dal primo al 21 dicembre. Sono i primi risultati dell’operazione Atlantide della Guardia costiera, coordinata dal Centro nazionale di controllo pesca del Comando Generale della Guardia costiera di Roma per il periodo delle feste che su 6862 verifiche effettuate ha portato a 385 sanzioni e 295 sequestri. I controlli, partiti a inizio dicembre, dureranno per tutte le festività. Tra le operazioni portate a termine in questi giorni quella che a Barletta ha permesso di sequestrare un deposito di prodotto scongelato scaduto da mesi, 40 tonnellate di pesce pronto a esser venduto nel mercato locale. E poi 16mila ricci sequestrati a Civitavecchia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Centosettantadisequestrato in 20, dal primo al 21 dicembre. Sono i primi risultati dell’operazione Atlantide della, coordinata dal Centro nazionale di controllo pesca del Comando Generale delladi Roma per il periodo delle feste che su 6862 verifiche effettuate ha portato a 385e 295 sequestri. I controlli, partiti a inizio dicembre, dureranno per tutte le festività. Tra le operazioni portate a termine in questiquella che a Barletta ha permesso di sequestrare un deposito di prodotto scongelato scaduto da mesi, 40dipronto a esser venduto nel mercato locale. E poi 16mila ricci sequestrati a Civitavecchia, ...

Advertising

ParliamoDiNews : Natale, sequestrate 170 tonnellate di pesce in 20 giorni. La Guardia costiera: 385 sanzioni e multe per 600mila eur… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Controlli per le festività natalizie: sequestrate 170 tonnellate di pesce - SkyTG24 : Controlli per le festività natalizie: sequestrate 170 tonnellate di pesce - MaddalenaTony : @alexmagnicxc Qui a Roma , negli ambienti della santa ecclesia , si vocifera che le copie sequestrate dalla santa I… - ag_notizie : Stelle di Natale addobbano la città...ma sono frutto di un sequestro della Guardia di Finanza… -