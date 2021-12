Natale, Leodori: "'Regalo sospeso' progetto importante per bambini che in ospedale" (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - “Anche come giunta procederemo con un acquisto per dare linfa a un progetto molto importante, che tende a stare al fianco di quei bambini che stanno soffrendo in questo particolare periodo dell'anno all'interno degli ospedali e che riceveranno un Regalo che potrà alleviare la loro sofferenza”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, a margine della presentazione dell'iniziativa dell'Unicef Italia ‘Regalo sospeso', realizzata quest'anno in collaborazione con Clementoni e sostenuta dal Consiglio Regionale del Lazio, con l'obiettivo di consegnare a 2.000 bambini - ospitati in strutture ospedaliere e in casefamiglia in Italia - speciali kit gioco realizzati dallo street artist romano Merioone, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - “Anche come giunta procederemo con un acquisto per dare linfa a unmolto, che tende a stare al fianco di queiche stanno soffrendo in questo particolare periodo dell'anno all'interno degli ospedali e che riceveranno unche potrà alleviare la loro sofferenza”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele, a margine della presentazione dell'iniziativa dell'Unicef Italia ‘', realizzata quest'anno in collaborazione con Clementoni e sostenuta dal Consiglio Regionale del Lazio, con l'obiettivo di consegnare a 2.000- ospitati in strutture ospedaliere e in casefamiglia in Italia - speciali kit gioco realizzati dallo street artist romano Merioone, e ...

