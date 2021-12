Natale in casa per la pandemia (di nuovo) (Di martedì 21 dicembre 2021) Natale è alle porte, e il mondo si prepara a festeggiarlo per la seconda volta nel mezzo della pandemia. Secondo round. I dieci giorni dell’anno che vanno dalla settimana prima del 25 a Capodanno sono solitamente tutto un infinito banchetto, in cui si condivide, si sta insieme e, soprattutto, si passa il tempo a dare a nonna gli abbracci che si merita, almeno una volta tanto. “Ho un desiderio grande, caro Babbo Natale” Non importa quanti anni hai: la nonna è sempre la nonna. A ricordarcelo però, questa volta, è proprio una ragazzina di nome Sara, che in una lettera di Natale non chiede giocattoli ma solo, ed esclusivamente, una pronta guarigione. Mia nonna sta male. Mia mamma non mi ha detto cos’ha ma siccome è ricoverata in ospedale da parecchi giorni, io penso che abbia il Covid. Falla guarire, ti prego. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 dicembre 2021)è alle porte, e il mondo si prepara a festeggiarlo per la seconda volta nel mezzo della. Secondo round. I dieci giorni dell’anno che vanno dalla settimana prima del 25 a Capodanno sono solitamente tutto un infinito banchetto, in cui si condivide, si sta insieme e, soprattutto, si passa il tempo a dare a nonna gli abbracci che si merita, almeno una volta tanto. “Ho un desiderio grande, caro Babbo” Non importa quanti anni hai: la nonna è sempre la nonna. A ricordarcelo però, questa volta, è proprio una ragazzina di nome Sara, che in una lettera dinon chiede giocattoli ma solo, ed esclusivamente, una pronta guarigione. Mia nonna sta male. Mia mamma non mi ha detto cos’ha ma siccome è ricoverata in ospedale da parecchi giorni, io penso che abbia il Covid. Falla guarire, ti prego. ...

Advertising

virginiaraggi : Una bella notizia per il mondo dello sport: Alex #Zanardi è finalmente tornato a casa e passerà il Natale con la su… - SkyTG24 : Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è torna… - matteosalvinimi : Un'ottima notizia! Alex Zanardi è tornato a casa e potrà trascorrere il Santo Natale tra il calore della sua famigl… - CasaLuganoSA : Casa Lugano Immobiliare SA augura a tutti i suoi clienti un Natale sereno ed un felice e prospero 2022. Che sia un… - Emmebi20 : RT @ProItalia_org: Le province stanno facendo a gara a chi imporrà misure più restrittive per il Natale. - Io chiuderò le piazze! - Io blin… -