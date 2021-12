Natale, Guardia Costiera sequestra 170 tonnellate pesce ++ (Di martedì 21 dicembre 2021) Sequestri per 170 tonnellate di prodotti ittici e sanzioni circa 600mila euro. Sono i primi risultati dell'operazione Atlantide della Guardia Costiera per il periodo delle feste che su 6862 verifiche ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 dicembre 2021) Sequestri per 170di prodotti ittici e sanzioni circa 600mila euro. Sono i primi risultati dell'operazione Atlantide dellaper il periodo delle feste che su 6862 verifiche ...

Advertising

mara_carfagna : In CdM abbiamo scelto la via della sicurezza a tutela della salute dei cittadini, della ripresa dell’economia, di u… - zazoomblog : Natale Guardia Costiera sequestra 170 tonnellate pesce ++ - #Natale #Guardia #Costiera #sequestra - Figa_Nana : RT @dreamombra: Non so che cosa ho cliccato per fare quell'albero di natale di twitter (che ovviamente non sono riuscita a fare), 100% mi t… - iconanews : ++ Natale, Guardia Costiera sequestra 170 tonnellate pesce ++ - Kaisha1890 : RT @LVDA_Acid: Si prevede un Natale carico carico di immigrati. La Guardia Costiera si è già attrezzata con medici e assistenti a bordo. Ch… -