Natale e Capodanno, le restrizioni e le regole in arrivo nel nuovo decreto del governo (Di martedì 21 dicembre 2021) Per il 24 e il 25 solo raccomandazioni sulle tavolate in famiglia. Per l’ultimo dell’anno si prevede una stretta: tampone per andare a feste ed eventi anche per i vaccinati e mascherine anche all’aperto Leggi su corriere (Di martedì 21 dicembre 2021) Per il 24 e il 25 solo raccomandazioni sulle tavolate in famiglia. Per l’ultimo dell’anno si prevede una stretta: tampone per andare a feste ed eventi anche per i vaccinati e mascherine anche all’aperto

